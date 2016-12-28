Сумская полиция менее чем за сутки раскрыла резонансную кражу в театре Менее чем сутки понадобилась работникам Сумского отдела полиции, чтобы раскрыть кражу личных вещей, денег и ценностей, артистов киевской театральной труппы, которая 10 января представила зрителям областного центра спектакль «Мастер и Маргарита».

Вечером 10 января в полицию обратилась администрация Сумского областного театра для детей и юношества с сообщением о преступлении. Как выяснилось, пока артисты Киевского театра представляли сумскому зрителю постановку «Мастер и Маргарита», в которой вместе с другими известными актерами главную роль исполняла народная артистка Украины Ольга Сумская, в незакрытую на ключ мужскую гримерку проник неизвестный вор и совершил кражу вещей у четырех артистов. Вернувшись в гримерную комнату, актеры обнаружили пропажу 2000 тысяч гривен, нескольких банковских карточек, планшета, ювелирных изделий из серебра и рюкзака с личными вещами.

«Оперативники Сумского отдела полиции быстро установили личность злоумышленника, и, проведя необходимые розыскные мероприятия, уже на следующий день задержали его, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. – Вещественные доказательства у злоумышленника изъяты. Продолжается досудебное следствие.

Вором оказался 32-летний житель областного центра, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Мужчина был судим 7 раз и в итоге имеет 15 лет «отсидки». Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе следствия установлено, что лишь после последнего выхода из исправительной колонии, в прошлом году, злоумышленник умудрился совершить, по меньшей мере, одиннадцать краж из незапертых на ключ кабинетов офисов, организаций, больниц и комнат общежитий. Таким образом как бы напоминая людям о том, чтобы те были внимательными, и не оставляли свои сумки, кошельки и другие ценные вещи без присмотра, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.