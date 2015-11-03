В Сумах нарушают санитарные нормы для военных 27-ой артбригады?

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, сославшись на новость, распространенную информационным порталом Сумского городского совета.
«Обязательно потом зайду в гости))) И вообще, где же соблюдение санитарных норм? Считаем: 560 кв.м. / 700 чел. = 0,8 кв.м. на человека! Согласно Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Украины, «Для размещения личного состава в спальных помещениях отводится площадь из расчета 2,5-4 кв. м на каждого военнослужащего», - написала она.
Напомним, на ремонт казармы уже потратили 500 тыс. грн, а в 2017 году выделят еще 700 тысяч из городского бюджета.
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