В Сумах нарушают санитарные нормы для военных 27-ой артбригады? Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ирина Билык считает, что казарма, которую строят на средства городского бюджета для 27 артиллерийской бригады в Сумах, не соответствует санитарным нормам.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, сославшись на новость, распространенную информационным порталом Сумского городского совета.

«Обязательно потом зайду в гости))) И вообще, где же соблюдение санитарных норм? Считаем: 560 кв.м. / 700 чел. = 0,8 кв.м. на человека! Согласно Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Украины, «Для размещения личного состава в спальных помещениях отводится площадь из расчета 2,5-4 кв. м на каждого военнослужащего», - написала она.

Напомним, на ремонт казармы уже потратили 500 тыс. грн, а в 2017 году выделят еще 700 тысяч из городского бюджета.