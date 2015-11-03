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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06165

В Сумах нарушают санитарные нормы для военных 27-ой артбригады?

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ирина Билык считает, что казарма, которую строят на средства городского бюджета для 27 артиллерийской бригады в Сумах, не соответствует санитарным нормам.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, сославшись на новость, распространенную информационным порталом Сумского городского совета.

«Обязательно потом зайду в гости))) И вообще, где же соблюдение санитарных норм? Считаем: 560 кв.м. / 700 чел. = 0,8 кв.м. на человека! Согласно Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Украины, «Для размещения личного состава в спальных помещениях отводится площадь из расчета 2,5-4 кв. м на каждого военнослужащего», - написала она.

 

Напомним, на ремонт казармы уже потратили 500 тыс. грн, а в 2017 году выделят еще 700 тысяч из городского бюджета.

Общество 27 Cумская реактивная артиллерийская бригада
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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