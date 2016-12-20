Российские пограничники не пустили в Россию 80 украинцев 12 января в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» наблюдалось возвращение российской стороной граждан Украины, которые следовали на территорию Российской Федерации.

В течение дня в пункте пропуска «Троеборное» (РФ), напротив «Бачевска», российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. Наши соотечественники пересекали границу на 6 микроавтобусах.

По словам украинцев, основанием стало, якобы, отсутствие надлежащего денежного обеспечения. В то же время официальные акты на возврат российские пограничники выдали лишь незначительной части не пропущено граждан Украины.

Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД.

Напомним, что аналогичная ситуация уже имела место в середине сентября прошлого года, когда российской стороной было не пропущено и возвращено на территорию Украины более 60 транспортных средств украинской регистрации на которых следовало около 430 наших соотечественников, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.