Российские пограничники не пустили в Россию 80 украинцев

В течение дня в пункте пропуска «Троеборное» (РФ), напротив «Бачевска», российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. Наши соотечественники пересекали границу на 6 микроавтобусах.
По словам украинцев, основанием стало, якобы, отсутствие надлежащего денежного обеспечения. В то же время официальные акты на возврат российские пограничники выдали лишь незначительной части не пропущено граждан Украины.
Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД.
Напомним, что аналогичная ситуация уже имела место в середине сентября прошлого года, когда российской стороной было не пропущено и возвращено на территорию Украины более 60 транспортных средств украинской регистрации на которых следовало около 430 наших соотечественников, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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