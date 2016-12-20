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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11231

Российские пограничники не пустили в Россию 80 украинцев

12 января в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» наблюдалось возвращение российской стороной граждан Украины, которые следовали на территорию Российской Федерации.

В течение дня в пункте пропуска «Троеборное» (РФ), напротив «Бачевска», российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. Наши соотечественники пересекали границу на 6 микроавтобусах.

По словам украинцев, основанием стало, якобы, отсутствие надлежащего денежного обеспечения. В то же время официальные акты на возврат российские пограничники выдали лишь незначительной части не пропущено граждан Украины.

Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД.

Напомним, что аналогичная ситуация уже имела место в середине сентября прошлого года, когда российской стороной было не пропущено и возвращено на территорию Украины более 60 транспортных средств украинской регистрации на которых следовало около 430 наших соотечественников, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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