Правоохранители Шостки разыскали мать, оставившую в роддоме своего новорожденного сына Сутки полицейские Шостки разыскивали 21-летнюю роженицу, сбежавшую через окно на первом этаже, оставив при этом своего новорожденного сына в роддоме. Несмотря на то, что она сообщила о себе ложные анкетные данные, молодую мамочку и ее родных работники полиции разыскали в соседнем районе. К счастью, женщина одумалась и решила забрать сына домой.

На линию «102» поступило сообщение из Шосткинского роддома о том, что роженица сбежала из медицинского учреждения, оставив новорожденного ребенка на руках врачей.

При выезде правоохранители выяснили, что молодая женщина поступила в медицинское учреждение накануне, без каких-либо документов. Утром у нее родился здоровенький мальчик, после чего мать и младенец были помещены в послеродовую палату. Однако на следующую ночь обслуживающий персонал обнаружил исчезновение роженицы, которая сбежала из медицинского учреждения через окно на первом этаже, оставив новорожденного малыша в палате.

Проверив анкетные данные молодой мамочки, которые были записаны врачами с ее слов, полицейские установили, что женщина назвалась чужим именем и указала несуществующий адрес проживания.

«У нас был только оставленный ею номер мобильного телефона, который, к тому же, не работал, - говорит старший инспектор по ювенальной превенции сектора превенции Шосткинского отдела полиции Ольга Гудима. - Однако нам удалось установить, что роженица - из соседнего района, и в ее семье уже воспитывается 2-летняя девочка. Мы связались по телефону с ее родными, объяснили ситуацию, а те согласились приехать и забрать новорожденного из больницы».

Уже в отделе полиции мать 21-летней беглянки рассказала правоохранителям, что ее дочь скрывала от них свою беременность и объясняла свое состояние тем, что просто поправилась. Заподозрила она неладное только тогда, когда та вернулась домой, а после звонка шосткинских правоохранителей дочери пришлось во всем созналась.

Сама же молодая мама раскаивается в своем поступке, говорит, что все это время думала о своей крохе, однако признаться родителям не смогла. Во время беременности о будущем ребенке она рассказывала только своему мужу, который находится на заработках за границей, а тот посоветовал ей сделать аборт.

Сейчас новорожденный мальчик и его мать находятся в больнице под наблюдением медиков. После надлежащего срока, необходимых формальностей и процедур они вернуться домой. Мать роженицы всячески ее поддерживает и обещает помочь в воспитании внука, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.