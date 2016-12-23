Налогоплательщики Сумщины заплатили в бюджет рекордную сумму Всего налогоплательщики Сумщины оплатили в бюджет в 2016 году 8,6 млрд гривен.

По словам и.о. начальника ГУ ГФС в Сумской области Алексея Мазуренко, работники ГФС в Сумской области в январе - декабре 2016 года обеспечили сбор налогов и сборов в государственный бюджет в сумме 5,1 млрд грн. Эта сумма увеличилась за соответствующий период прошлого года на 1,4 млрд грн, или на 36,2 процента.

В разрезе основных налогов Государственного бюджета поступления составили:

рентной платы за пользование недрами поступило 2,5 млрд гривен.

налога на добавленную стоимость обеспечено в сумме 959,1 млн гривен;

налога на прибыль обеспечено в сумме 663,9 млн гривен;

акцизного налога уплачено 2,8 млн гривен;

- Поступления в местные бюджеты за прошлый год увеличились в два раза, - подчеркивает руководитель ГУ ГФС в Сумской области. - Сумма уплаченных налогов достигает 3,5 млрд грн, что больше сбора за соответствующий период прошлого года на 1,2 млрд грн, или на 51,8 процента.

За 2016 год поступления единого социального взноса составили почти 2,4 млрд грн, что на 98,2 млн. грн больше показателей доведенных правительством. Выполнение индикативных показателей равно 104,3%, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.