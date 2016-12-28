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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21155

На Сумщине за украденный велосипед могут «впаять» 6 лет

Бурынские правоохранители установили личность 44-летнего злоумышленника, который покусился на чужой велосипед, похитив его просто с балкона квартиры.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение о краже от 45-летнего жителя райцентра. По словам заявителя, велосипед исчез с балкона квартиры многоэтажного дома, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, к совершению кражи «приложил руку» 44-летний житель района, неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Сыщики нашли подозреваемого и опросили. Мужчина признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах преступления. В тот день, проходя мимо многоэтажек, заметил на одном из балконов велосипед. Воспользовавшись моментом, он украл двухколесник и поехал на нем домой.

«Сотрудники полиции обнаружили похищенный велосипед и вернули его владельцу, - комментирует ситуацию начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - По факту кражи начато досудебное производство по ч.3 ст. 185, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет лишения свободы».

Право Бурынь Кража Кража велосипеда
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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