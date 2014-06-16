Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:33152

В Сумах состоялось заседание регионального отделения Ассоциации городов Украины

12 января состоялось очередная встреча членов Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины.

Во время заседания были рассмотрены два вопроса, одним из которых было согласование кандидатуры на должность нового исполнительного директора Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины. До сих пор исполнительным директором Сумского регионального отделения АГУ был Владимир Аганянс. Теперь эту должность будет занимать Владимир Дериземля.

Также присутствующие проголосовали за необходимость обратиться к Президенту Украины, Премьер-министру, Председателя Верховной Рады Украины и Председателя Ассоциации городов Украины Владимиру Кличко о пересмотре постановления НКРЭКУ, согласно которому с января возрастает стоимость электроэнергии для городов.

Политика Ассоциация городов Украины
view counter

По тематике

25.12.2015 12:01

На Сумщине хотят исключить Шостку и Ахтырку из Ассоциации городов Украины

24 декабря состоялось очередное заседание Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины....

16.06.2014 08:30

Главой Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины выбрали мэра Сум

12 июня в Сумах состоялось собрание уполномоченных представителей органов местного самоуправления - членов Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины (далее...

Новости

В Сумах горит спортклуб «B-tone» (обновляется, +видео)
Вчера 10:35
Ксения Каримова по-прежнему нуждается в помощи
06.01.2017 17:23
На Сумщине пожарные спасли мужчину
Сегодня 16:30
В Сумах копы поймали двух «металлистов»
Сегодня 16:17
На Сумщине иностранцы пытались подкупить пограничников
Сегодня 15:37
В Сумах состоялось заседание регионального отделения Ассоциации городов Украины
Сегодня 15:33
Правоохранители Шостки разыскали мать, оставившую в роддоме своего новорожденного сына
Сегодня 15:20
Российские пограничники не пустили в Россию 80 украинцев
Сегодня 15:11
В Сумах нарушают санитарные нормы для военных 27-ой артбригады?
Сегодня 15:06
Сумская полиция менее чем за сутки раскрыла резонансную кражу в театре
Сегодня 14:15
В Сумах дорожают социальные услуги
Сегодня 13:46
В Конотопе полиция разоблачила сожителей, которые обворовали свою гостью
Сегодня 13:21
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.