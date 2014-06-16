В Сумах состоялось заседание регионального отделения Ассоциации городов Украины 12 января состоялось очередная встреча членов Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины.

Во время заседания были рассмотрены два вопроса, одним из которых было согласование кандидатуры на должность нового исполнительного директора Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины. До сих пор исполнительным директором Сумского регионального отделения АГУ был Владимир Аганянс. Теперь эту должность будет занимать Владимир Дериземля.

Также присутствующие проголосовали за необходимость обратиться к Президенту Украины, Премьер-министру, Председателя Верховной Рады Украины и Председателя Ассоциации городов Украины Владимиру Кличко о пересмотре постановления НКРЭКУ, согласно которому с января возрастает стоимость электроэнергии для городов.