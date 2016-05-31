Пьяный сумчанин стрелял в собственной квартире

11 января, около 23 часов, экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который на проспекте Курском громко слушает музыку, чем мешает отдыхать соседке.
Прибыв на место происшествия, возле одной из квартир стояла заявительница и стучала в дверь. Через несколько секунд из квартиры начали раздаваться выстрелы в направлении двери.
«Это патрульная полиция Сум, прекратите противоправные действия и открывайте дверь», - после этих слов стражей порядка выстрелы прекратились.
Когда мужчина открыл дверь, инспекторы оперативно задержали его. Он имел признаки алкогольного опьянения. При осмотре квартиры в одной из комнат патрульные обнаружили предмет, похожий на пневматический пистолет, и магазин к нему.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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