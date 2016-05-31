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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пьяный сумчанин стрелял в собственной квартире

Патрульные задержали мужчину, который стрелял в себя дома из предмета, внешне похожего на пневматический пистолет.

11 января, около 23 часов, экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который на проспекте Курском громко слушает музыку, чем мешает отдыхать соседке.

Прибыв на место происшествия, возле одной из квартир стояла заявительница и стучала в дверь. Через несколько секунд из квартиры начали раздаваться выстрелы в направлении двери.

«Это патрульная полиция Сум, прекратите противоправные действия и открывайте дверь», -  после этих слов стражей порядка выстрелы прекратились.

Когда мужчина открыл дверь, инспекторы оперативно задержали его. Он имел признаки алкогольного опьянения. При осмотре квартиры в одной из комнат патрульные обнаружили предмет, похожий на пневматический пистолет, и магазин к нему.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Стрельба
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