Пьяный сумчанин стрелял в собственной квартире Патрульные задержали мужчину, который стрелял в себя дома из предмета, внешне похожего на пневматический пистолет.

11 января, около 23 часов, экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который на проспекте Курском громко слушает музыку, чем мешает отдыхать соседке.

Прибыв на место происшествия, возле одной из квартир стояла заявительница и стучала в дверь. Через несколько секунд из квартиры начали раздаваться выстрелы в направлении двери.

«Это патрульная полиция Сум, прекратите противоправные действия и открывайте дверь», - после этих слов стражей порядка выстрелы прекратились.

Когда мужчина открыл дверь, инспекторы оперативно задержали его. Он имел признаки алкогольного опьянения. При осмотре квартиры в одной из комнат патрульные обнаружили предмет, похожий на пневматический пистолет, и магазин к нему.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.