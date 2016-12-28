Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:302

На Сумщине пожарные спасли мужчину

12 января в 10:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Святониколаевской в Шостке. Звонила соседка, которая увидела дым из-под кровли дома. На тушение привлекли дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 7 минут пожарные прибыли на место вызова. В комнате на кровати спасатели нашли мужчину, которого вывели на свежий воздух.

Пострадавшим оказался сожитель хозяйки дома, который из-за болезни не мог самостоятельно выбраться из задымленного помещения.

В 11:07 пожарные локализовали возгорание, предотвратив распространение деревянными конструкциями пламени на все здание, в 11:17 пожар был ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 9 человека личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем повреждена стена на площади 2 кв. м., вещи домашнего обихода.

Причина возгорания выясняется.

Право Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Вчера 17:12

В Шостке пожарные спасли инвалида, который сам не мог выбраться из горящего дома

Сегодня, 12 января, по улице Святониколаевской в Шостке горел частный жилой дом....

Вчера 14:05

Сумской «B-tone» тушат 23 пожарных

12 января в 9:58 в оперативно-координационные центр Управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области поступило сообщение о пожаре...

Вчера 13:55

Полиция Сум выясняет обстоятельства пожара в местном спортклубе

Пожар произошел в Сумах, по улице Заливной. О том, что загорелась крыша спортивного клуба, в полицию сообщение поступило в 10:10....

Вчера 12:01

В Сумах пожарные не могут потушить спортклуб уже почти два часа. ВИДЕО

В сети появилось видео тушения масштабного пожара в спортклубе «B-tone»....

Вчера 11:32

В Сумах учеников школы №29 эвакуировали из-за пожара

Из-за пожара в спортклубе «B-tone» на ул. Заливная, 15 срочно эвакуировали учеников школы №29, расположенной на ул. Заливная, 25....

Новости

В Сумах горит спортклуб «B-tone» (обновляется, +видео)
Вчера 10:35
Ксения Каримова по-прежнему нуждается в помощи
06.01.2017 17:23
На Сумщине пожарные спасли мужчину
Сегодня 16:30
В Сумах копы поймали двух «металлистов»
Сегодня 16:17
На Сумщине иностранцы пытались подкупить пограничников
Сегодня 15:37
В Сумах состоялось заседание регионального отделения Ассоциации городов Украины
Сегодня 15:33
Правоохранители Шостки разыскали мать, оставившую в роддоме своего новорожденного сына
Сегодня 15:20
Российские пограничники не пустили в Россию 80 украинцев
Сегодня 15:11
В Сумах нарушают санитарные нормы для военных 27-ой артбригады?
Сегодня 15:06
Сумская полиция менее чем за сутки раскрыла резонансную кражу в театре
Сегодня 14:15
В Сумах дорожают социальные услуги
Сегодня 13:46
В Конотопе полиция разоблачила сожителей, которые обворовали свою гостью
Сегодня 13:21
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
Web programmer
Репетитор по химии
Webmaster
Территориальный представитель
Продажи услуг

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.