На Сумщине пожарные спасли мужчину

Уже через 7 минут пожарные прибыли на место вызова. В комнате на кровати спасатели нашли мужчину, которого вывели на свежий воздух.
Пострадавшим оказался сожитель хозяйки дома, который из-за болезни не мог самостоятельно выбраться из задымленного помещения.
В 11:07 пожарные локализовали возгорание, предотвратив распространение деревянными конструкциями пламени на все здание, в 11:17 пожар был ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 9 человека личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Огнем повреждена стена на площади 2 кв. м., вещи домашнего обихода.
Причина возгорания выясняется.
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