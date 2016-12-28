На Сумщине пожарные спасли мужчину 12 января в 10:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Святониколаевской в Шостке. Звонила соседка, которая увидела дым из-под кровли дома. На тушение привлекли дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 7 минут пожарные прибыли на место вызова. В комнате на кровати спасатели нашли мужчину, которого вывели на свежий воздух.

Пострадавшим оказался сожитель хозяйки дома, который из-за болезни не мог самостоятельно выбраться из задымленного помещения.

В 11:07 пожарные локализовали возгорание, предотвратив распространение деревянными конструкциями пламени на все здание, в 11:17 пожар был ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 9 человека личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем повреждена стена на площади 2 кв. м., вещи домашнего обихода.

Причина возгорания выясняется.