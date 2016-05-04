В Сумах на автовокзале подрались водители Ссора между водителями автобусов закончилась дракой на автовокзале.

Вызов о драке на автовокзале на улице Степана Бандеры патрульные получили 12 января, около 8 часов утра. Словесная ссора между водителями за несколько минут переросла в драку, в ходе которой 54-летний мужчина вместе со своим 31-летним сыном избили 44-летнего гражданина.

Полицейские, которые оперативно прибыли на место происшествия, прекратили дальнейшие споры между гражданами.

Инспекторы вызвали на место происшествия скорую, забрала пострадавшего в больницу, где ему поставили диагноз - перелом спинки носа.

Нападавшие доставлены в отделение полиции, где с ними будут заниматься следователи.