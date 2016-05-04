В Сумах на автовокзале подрались водители

Вызов о драке на автовокзале на улице Степана Бандеры патрульные получили 12 января, около 8 часов утра. Словесная ссора между водителями за несколько минут переросла в драку, в ходе которой 54-летний мужчина вместе со своим 31-летним сыном избили 44-летнего гражданина.
Полицейские, которые оперативно прибыли на место происшествия, прекратили дальнейшие споры между гражданами.
Инспекторы вызвали на место происшествия скорую, забрала пострадавшего в больницу, где ему поставили диагноз - перелом спинки носа.
Нападавшие доставлены в отделение полиции, где с ними будут заниматься следователи.
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