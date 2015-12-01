В Сумах городской бюджет профинансирует 14 молодежных проектов В Сумах определили победителей конкурса проектов, которые будут реализовываться при поддержке городского бюджета.

По результатам работы конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений и проведения мониторинга выполнения программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества в сфере работы с детьми и молодежью, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета, было принято решение о признании победителями конкурса 14 проектов.

Общая сумма финансирования составляет 339 157 грн. Решение принято с учетом требований бюджетного законодательства.

Список победителей можно посмотреть по ссылке.