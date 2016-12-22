Валентина Семеренко вернулась на биатлонную трассу

Лучше всех среди украинок выступила выпускница СумГУ Юлия Джима, которая не смогла в полной мере реализовать свою великолепную скорость (пятый ход в гонке) из-за проблем со стрельбой. На каждом рубеже по одному промаху и вместо цветочной церемонии лишь 11-я позиция, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.
Сегодняшняя именинница уроженка Сум, а ныне тернополянка Анастасия Меркушина имела возможность своими руками сделать себе подарок в виде личного рекорда в гонках Кубка мира. Но один маленький нюанс - промах в стойке помешал обновить личное достижение. Тем не менее, финишировав 23-й, Настя сделал еще один шаг к самоутверждению в роли топ-спортсменки уже на самом высоком уровне. Поздравляем!
Сумчанка Валентина Семеренко, пропустившая начало сезона, сегодня была в топ-тридцатке, допустив два промаха.
К слову, в общем зачете произошли изменения - Юлия Джима вошла в десятку лучших! В Кубке наций украинки опустились на четвертое место, пропустив соперниц из Чехии.
Завтра этап Кубка мира в Рупольдинге завершится не менее эмоциональными гонками преследования.
1. Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8
2. Габриэла Коукалова (0+0) +22.0
3. Лаура Далмайер (0+0) +30.1
...
11. Юлия Джима (1+1) +1:27.9
23. Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0
30. Валя Семеренко (1+1) +2:11.8
41. Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2
52. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9
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