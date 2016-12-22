Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:17201

Валентина Семеренко вернулась на биатлонную трассу

Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках 5-го этапа кубка мира по биатлону.

Лучше всех среди украинок выступила выпускница СумГУ Юлия Джима, которая не смогла в полной мере реализовать свою великолепную скорость (пятый ход в гонке) из-за проблем со стрельбой. На каждом рубеже по одному промаху и вместо цветочной церемонии лишь 11-я позиция, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Сегодняшняя именинница уроженка Сум, а ныне тернополянка Анастасия Меркушина имела возможность своими руками сделать себе подарок в виде личного рекорда в гонках Кубка мира. Но один маленький нюанс - промах в стойке помешал обновить личное достижение. Тем не менее, финишировав 23-й, Настя сделал еще один шаг к самоутверждению в роли топ-спортсменки уже на самом высоком уровне. Поздравляем!

Сумчанка Валентина Семеренко, пропустившая начало сезона, сегодня была в топ-тридцатке, допустив два промаха.

К слову, в общем зачете произошли изменения - Юлия Джима вошла в десятку лучших! В Кубке наций украинки опустились на четвертое место, пропустив соперниц из Чехии.

Завтра этап Кубка мира в Рупольдинге завершится не менее эмоциональными гонками преследования.

1.   Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8

2.   Габриэла Коукалова (0+0) +22.0

3.   Лаура Далмайер (0+0) +30.1

...

11.   Юлия Джима (1+1) +1:27.9

23.   Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0

30.   Валя Семеренко (1+1) +2:11.8

41.   Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2

52.   Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9

Спорт Биатлон Валентина Семеренко
view counter

По тематике

Валентина Семеренко возвращается на трассы кубка мира
10.01.2017 09:30

Валентина Семеренко возвращается на трассы кубка мира

Сумская биатлонистка, Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Валентина Семеренко подтвердила, что примет участие в пятом этапе кубка мира по биатлону в немецком...

Уроженка Сум стала лучшей спортсменкой декабря в Украине
27.12.2016 15:37

Уроженка Сум стала лучшей спортсменкой декабря в Украине

Биатлонистка Анастасия Меркушина - лучшая спортсменка декабря в Украине....

26.12.2016 16:32

Сумские баитлонисты зарабатывают медали для других областей

25 декабря в с.Яворов Львовской области стартовал чемпионат Украины по биатлону....

23.12.2016 14:55

Сумские юниоры стали третьими на чемпионате Украины по биатлону

Сегодня, 23 декабря, в Тысовце прошла смешанная эстафета в рамках юниорского чемпионата Украины по биатлону....

22.12.2016 17:34

Сумские биатлонисты взяли три медали на юниорском чемпионате Украины

20-21 декабря в Тысовце проходил чемпионат Украины по биатлону среди юниоров....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.