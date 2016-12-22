Валентина Семеренко вернулась на биатлонную трассу Сегодня, 14 января, в немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках 5-го этапа кубка мира по биатлону.

Лучше всех среди украинок выступила выпускница СумГУ Юлия Джима, которая не смогла в полной мере реализовать свою великолепную скорость (пятый ход в гонке) из-за проблем со стрельбой. На каждом рубеже по одному промаху и вместо цветочной церемонии лишь 11-я позиция, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Сегодняшняя именинница уроженка Сум, а ныне тернополянка Анастасия Меркушина имела возможность своими руками сделать себе подарок в виде личного рекорда в гонках Кубка мира. Но один маленький нюанс - промах в стойке помешал обновить личное достижение. Тем не менее, финишировав 23-й, Настя сделал еще один шаг к самоутверждению в роли топ-спортсменки уже на самом высоком уровне. Поздравляем!

Сумчанка Валентина Семеренко, пропустившая начало сезона, сегодня была в топ-тридцатке, допустив два промаха.

К слову, в общем зачете произошли изменения - Юлия Джима вошла в десятку лучших! В Кубке наций украинки опустились на четвертое место, пропустив соперниц из Чехии.

Завтра этап Кубка мира в Рупольдинге завершится не менее эмоциональными гонками преследования.

1. Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8

2. Габриэла Коукалова (0+0) +22.0

3. Лаура Далмайер (0+0) +30.1

...

11. Юлия Джима (1+1) +1:27.9

23. Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0

30. Валя Семеренко (1+1) +2:11.8

41. Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2

52. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9