На Сумщині влада діє методами Сталіна. Нищать лікарні «Сталінізм повертається! На чиєму боці влада? Найцінніший скарб в усі часи здоров’я і життя людини! Жахливий випадок стався 13 січня 2017 року в КЗ СОР «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2», спровокований чиновниками та владою», - про це зазначила головний лікар цієї лікарні Неофітна Лілія на своїй сторінці у мережі Facebook.

Як стало відомо, 13 січня очільник обласного управління охорони здоров»я Сергій Бутенко особисто приїхав на територію лікарні та намагався вивезти хворих. Причиною такого рішення стало не дотримання температурного режиму у двох відділення медичного закладу.

Завадили перевезти хворих в інший заклад самі хворі, їх опікуни, працівники закладу та громада ближніх сіл.

Більше 300 осіб прийшли «відстоювати» лікувальний заклад, який є бюджетоутворюючим підприємством для Височанської сільської ради, створює робочі місця більше ніж 450 для місцевих жителів та лікує понад двісті п»ятдесят хворих з специфічним захворюванням.

Із 267 пацієнтів, які знаходяться на лікуванні у медичному закладі примусово було перевезено до спецлікарні у м. Ромни лише 24. Як зазначають лікарі, це хворі які позбавлені дієздатності (21 з яких знаходився на лікуванні за рішенням суду).

Головний лікар зазначає, що не було створено спеціальної комісії по перевірці температурного режиму та взагалі діяльності закладу. Зниження температури було тимчасове, через аварійну ситуацію у мережах лікарні.

«Пацієнтів без їхньої згоди та згоди родичів намагалися перевезти в інший заклад. На якій підставі? Випадок низької температури підігрітий «фейковими» та надуманими звинуваченнями. На кожному кроці влада нам «кричить» що відсутні кошти на покращення матеріально-технічної бази закладу, а ресурси для ПРИМУСОВОГО перевезення є! Тож виникає чергове питання чому не було створено комісію яка б дослідила дотримання температурного режиму?», - написала вона та зазначила, що зараз у лікарні тримається температура повітря у межах 20-23 градусів.

Крім того, лікар акцентує увагу, що медичний заклад, який є комунальним закладом Сумської обласної ради не отримував належного фінансування на утримання хворих та коштів на капітальні видатки.

«Напружена ситуація в лікарні триває більше року. Коли в бюджеті на 2016 рік були передбачені кошти на лікування 1 хворого в день та харчування трохи більше 1 грн. ніхто з чиновників не цікавився як і чим будуть годувати пацієнтів. Але і тут завдяки зусиллям Бухарєва Владислава Вікторовича , було додатково виділено 1,5 млн. грн. , що дало змогу покращити харчування та відповідне забезпечення ліками», - зазначила Лілія Неофітна.

Наразі у лікарні відновлено температурний режим у межах 20-23 градусів.

Колектив звернувся до керівництва обласної ради з проханням скликати позачергову сесію з цього питання та зберегти комунальний заклад.

Примітка: Неофітна Лілія Павлівна - головний лікар комунального закладу Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2», депутат Охтирської міської ради, помічник народного депутата Бухарєва В.В., голова Охтирської міської партійної організації ВО «Батьківщина».

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