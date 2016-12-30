За день мошенники обманули двух жительниц Ромен

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 67–летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что днем ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Мужчина предложил повысить кредитный лимит на банковской карточке. Женщина согласилась. После чего выполнила все указания неизвестного. А вскоре узнала, что с ее счета исчезли 3 800 гривен. С подобной проблемой в полицию в тот же день обратилась 53–летняя роменчанка. Аферист также узнав секретные коды банковской карты, опустошил счет женщины, в результате чего она потеряла 2 200 гривен.
По этим фактам в полиции проводится проверка и открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Но чтобы уменьшить количество подобных преступлений, правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять первому попавшемуся звонящему, который может назваться кем угодно, чтобы завладеть нужной ему информацией для собственного обогащения. Никому и никогда не сообщайте ни своих персональных данных, ни цифры на банковской карточке, ни пин-код. Помните, подобными схемами пользуются только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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