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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04338

За день мошенники обманули двух жительниц Ромен

Очередными жертвами мошенников стали две жительницы Ромен. Женщины поверили псевдобанкирам, которые под предлогом повышения кредитного лимита, со счетов своих жертв сняли почти шесть тысяч гривен.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 67–летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что днем ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Мужчина предложил повысить кредитный лимит на банковской карточке. Женщина согласилась. После чего выполнила все указания неизвестного. А вскоре узнала, что с ее счета исчезли 3 800 гривен. С подобной проблемой в полицию в тот же день обратилась 53–летняя роменчанка. Аферист также узнав секретные коды банковской карты, опустошил счет женщины, в результате чего она потеряла 2 200 гривен.

По этим фактам в полиции проводится проверка и открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Но чтобы уменьшить количество подобных преступлений, правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять первому попавшемуся звонящему, который может назваться кем угодно, чтобы завладеть нужной ему информацией для собственного обогащения. Никому и никогда не сообщайте ни своих персональных данных, ни цифры на банковской карточке, ни пин-код. Помните, подобными схемами пользуются только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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