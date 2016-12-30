Полицейские поймали ахтырчанина, решившего заработать на краденном деликатесе В Ахтырке правоохранители «вычислили» 30-летнего жителя города, решившего подзаработать продажей красной икры, украденной накануне из двух супермаркетов.

В Ахтырский отдел полиции от администратора местного супермаркета поступило сообщение о том, что в магазине была обнаружена недостача двух баночек красной икры стоимостью 160 гривен каждая. Работники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили, что к исчезновению товара причастен один из покупателей магазина. Личность незнакомца выяснили очень быстро, ведь он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. На видео было видно, что 30-летний гражданин, находясь в торговом зале, спрятал в карман две баночки икры, с которыми потом спокойно вышел из магазина.

В дальнейшем выяснилось, что подозреваемый таким же образом «посетил» другой супермаркет, откуда вынес уже четыре банки деликатеса стоимостью 220 гривен каждая. «Добычей» распорядился быстро - перепродал краденую икру на местном рынке по 100 гривен за банку, а вырученные средства потратил на развлечения.

Сейчас в отношении горе-бизнесмена работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Подобный «заработок» будет стоить ему до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.