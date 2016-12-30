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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36238

Полиция Конотопа по «горячим следам» задержала вора

Соблазнился злоумышленник на мужскую зимнюю куртку, что висела на манекене одного из бутиков, расположенных в центре города. Но распорядиться похищенным имуществом не успел: в течение десяти минут оперативники разыскали вора и доставили в отделение полиции.

Вечером на пульт «102» поступило сообщение о краже из магазина. Владелец торговой точки рассказал, что только что неизвестный мужчина зашел в его помещение и похитил с манекена мужскую зимнюю куртку стоимостью две тысячи гривен.

Следственно-оперативная группа, которая немедленно прибыла на вызов, установила, что к преступлению может быть причастен 27-летний житель Конотопа, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.

«В ходе проведенных мероприятий подозрения полицейских полностью нашли свое подтверждение, - рассказывает в.и.о. начальника Конотопского отдела полиции Александр Васильченко. – В течение десяти минут оперативники задержали вора и изъяли у него похищенную из магазина куртку, после чего доставили в отделение полиции».

В содеянном мужчина сознался. Пояснил, что на преступление очередной раз его толкнуло безденежье. Похищенную из магазина вещь планировал продать.

В настоящее время следователями полиции уже открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. В отношении вора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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