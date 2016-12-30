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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42346

В Сумах до сих пор не открыли резервный фонд для помощи пострадавшим от взрывов

Департамент инфраструктуры затягивает открытие резервного фонда для помощи пострадавшим от взрывов бытового газа на Металлургов, 24 и Лушпы, 52.

Об этом стало известно сегодня, 16 января на аппаратном совещании в мэрии.

- На сегодня мы готовим проектно-сметную документацию, заключен предварительный договор с «Сумбудом» и «Будівельною наукою» по разработке проектно-сметной документации по Металлургов, 24 и Лушпы, 52, - доложил директор гордепартамента инфраструктуры Григорий Яременко. - Сейчас уже есть акты обследования, есть дефектные акты, есть сводный сметный расчет по Металлургов, 24. К середине недели мы ожидаем все документы по Лушпы, 52. Сегодня или завтра мы обратимся к финуправлению с документами об открытии резервного фонда по Лушпы, 24 (вероятно, имелось в виду Металлургов, 24 – Ред.). До конца недели мы планируем сделать такую же работу по Лушпы, 52.

- Средства запланированы, да? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко. – Завтра мы решение исполкома принимаем и сразу поделим. По суммам вы все жителям довели? Какое возмещение будет, да? Хорошо...

Общество Взрыв на Лушпы Взрыв на Металлургов Резервный фонд
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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