В Сумах ссора закончилась угрозами пистолетом 13 января, ночью, около 2 часов, экипаж патрульных получил сообщение об угрозе применения оружия в одном из развлекательных заведений на проспекте Михаила Лушпы.

Как выяснилось, между компанией из 5 студентов и мужчиной с женщиной возникла словесная перепалка. Во время конфликта нетрезвый 31-летний мужчина вытащил из сумки своей спутницы предмет, похожий на пистолет типа револьвер, и, направив в сторону молодых людей, стал угрожать расправой.

На указанный факт вовремя среагировала охрана заведения, которая обезвредила мужчину и вызвала патруль.

Стражи порядка задержали мужчину, которого вместе с женщиной доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Заключение врачей был положительным. В дальнейшем граждан передали следователям.

В то время, на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла указанный предмет, который был без патронов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления предусмотренного статьей 296 (хулиганство) УК. Продолжается следствие.