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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18284

В Сумах ссора закончилась угрозами пистолетом

13 января, ночью, около 2 часов, экипаж патрульных получил сообщение об угрозе применения оружия в одном из развлекательных заведений на проспекте Михаила Лушпы.

Как выяснилось, между компанией из 5 студентов и мужчиной с женщиной возникла словесная перепалка. Во время конфликта нетрезвый 31-летний мужчина вытащил из сумки своей спутницы предмет, похожий на пистолет типа револьвер, и, направив в сторону молодых людей, стал угрожать расправой.

На указанный факт вовремя среагировала охрана заведения, которая обезвредила мужчину и вызвала патруль.

Стражи порядка задержали мужчину, которого вместе с женщиной доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Заключение врачей был положительным. В дальнейшем граждан передали следователям.

В то время, на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла указанный предмет, который был без патронов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления предусмотренного статьей 296 (хулиганство) УК. Продолжается следствие.

Право Оружие
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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