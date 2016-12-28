В Сумах ссора закончилась угрозами пистолетом

Как выяснилось, между компанией из 5 студентов и мужчиной с женщиной возникла словесная перепалка. Во время конфликта нетрезвый 31-летний мужчина вытащил из сумки своей спутницы предмет, похожий на пистолет типа револьвер, и, направив в сторону молодых людей, стал угрожать расправой.
На указанный факт вовремя среагировала охрана заведения, которая обезвредила мужчину и вызвала патруль.
Стражи порядка задержали мужчину, которого вместе с женщиной доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Заключение врачей был положительным. В дальнейшем граждан передали следователям.
В то время, на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла указанный предмет, который был без патронов.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления предусмотренного статьей 296 (хулиганство) УК. Продолжается следствие.
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