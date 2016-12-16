В Сумах пострадавшим от взрывов дадут по полминималки Каждому члену семьи из пострадавших от взрывов квартир на Металлургов, 24 и Лушпы, 52 дадут по 1600 грн.

Об этом сегодня, 16 января, во время аппаратного совещания в мэрии директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.

- На прошлой неделе жителям по вопросу социального обеспечения объяснял Александр Иванович (Журба – заммэра Сум – Ред.), - поведала она. – Нами были приняты заявления от семей, которые пострадали. В соответствии с их заявлениями будет проведена выплата одноразовой денежной помощи на каждого члена семьи в размере 50% минимальной заработной платы. В ситуации, где в семьях нуждаются в дополнительной помощи, то есть в связи с болезнями и другими социально-бытовыми вопросами, размер помощи может быть больший. Эта сумма и эти заявления будут рассматриваться на заседании городской комиссии, где рассматриваются заявления граждан, которые оказались в сложных жизненных условиях. Также будет проведена выплата ежемесячная компенсация на проживание.