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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02734

В Сумах пострадавшим от взрывов дадут по полминималки

Каждому члену семьи из пострадавших от взрывов квартир на Металлургов, 24 и Лушпы, 52 дадут по 1600 грн.

Об этом сегодня, 16 января, во время аппаратного совещания в мэрии директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.

- На прошлой неделе жителям по вопросу социального обеспечения объяснял Александр Иванович (Журба – заммэра Сум – Ред.), - поведала она. – Нами были приняты заявления от семей, которые пострадали. В соответствии с их заявлениями будет проведена выплата одноразовой денежной помощи на каждого члена семьи в размере 50% минимальной заработной платы. В ситуации, где в семьях нуждаются в дополнительной помощи, то есть в связи с болезнями и другими социально-бытовыми вопросами, размер помощи может быть больший. Эта сумма и эти заявления будут рассматриваться на заседании городской комиссии, где рассматриваются заявления граждан, которые оказались в сложных жизненных условиях. Также будет проведена выплата ежемесячная компенсация на проживание.

Общество Взрыв на Металлургов Соцпомощь
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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