В Сумах проверят качество воды На этой неделе в Сумах будут проверять качество питьевой воды.

Об этом сегодня, 16 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- На этой неделе мы проводим проверку качества воды в нашем городе, - поделился он. – Мы сегодня будем посещать наш водоканал. Кстати, вы знаете: у нас можно из крана пить воду?

- Можно, - прозвучали голоса из зала.

- Видите, все знают: можно, да? Я думаю, сегодня точно узнаем: безопасно ли? То, что можно, это я понимаю. А безопасно ли пить воду в нашем городе из крана? Анатолий Григорьевич (директор КП «Горводоканал» г-н Сагач – Ред.), вы готовы принять нас сегодня, чтобы проверить, как работает то оборудование, которое мы закупили в конце прошлого года? Хорошо, запланируем на 13.00. Тогда и узнаем: отвечает ли наша вода всем нормам…