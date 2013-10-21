Сумским школьникам не достанется колбаса Управление образования и науки дисквалифицировало всех участников, которые предлагали сумским школам колбасу.

Об этом сегодня, 16 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник управления Антонина Данильченко. По ее словам, ни у кого из участников, которые предлагали колбасу, не было экспертного заключения. Поэтому решили пока исключить этот лот. Позже тендер проведут повторно.