Конотопский сайт заблокировали на территории РФ «за экстремизм»

Соответствующее письмо поступило на электронную почту редакции, пишет ТопКонотоп.
Согласно сообщению, российская федеральная служба ограничила доступ к сайту на основании статьи федерального закона о «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в ответ на публикацию об открытии в Конотопе волонтерского пункта «Правого сектора», опубликованную еще 13 октября 2016 года.
«Информация, размещенная на информационном ресурсе topkonotop.com, содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществления экстремистской деятельности или участия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», - пишет Роскомнадзор.
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке....
Сотрудники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 22-летнего жителя Конотопа. Молодой человек, пользуясь случаем, проник в подсобное помещение...
Как рассказал правоохранителям юноша, пакетики с марихуаной он случайно нашел, но для чего оставил при себе - не объяснил. Теперь...
В отношении 41-летнего жителя Конотопа за незаконное хранение оружия следователи полиции открыли уголовное производство....
К участковому офицеру полиции обратился 49-летний житель Конотопского района. Мужчина сообщил, что хочет добровольно выдать полиции только что найденные им...