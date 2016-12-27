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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Конотопский сайт заблокировали на территории РФ «за экстремизм»

Роскомнадзор обвинил сайт ТопКонотоп в экстремизме и закрыл доступ к сайту на территории РФ.

Соответствующее письмо поступило на электронную почту редакции, пишет ТопКонотоп.

Согласно сообщению, российская федеральная служба ограничила доступ к сайту на основании статьи федерального закона о «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в ответ на публикацию об открытии в Конотопе волонтерского пункта «Правого сектора», опубликованную еще 13 октября 2016 года.

«Информация, размещенная на информационном ресурсе topkonotop.com, содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществления экстремистской деятельности или участия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», - пишет Роскомнадзор.

Право Конотоп Правый сектор Роскомнадзор Экстремизм
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