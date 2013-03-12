В Сумах за неделю шесть человек обморозились

В связи с понижением температуры в лечебно-профилактических учреждениях создано 16 пунктов обогрева. В течение недели к ним обратилось 42 человека. 6 человек получили обморожения конечностей 1-2-3 степени. Бригадами скорой медицинской помощи они были доставлены в ожоговое отделение областной клинической больницы, сообщили в горотделе здравоохранения.
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