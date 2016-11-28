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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18241

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1101 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 112, из них раскрыты – 57, а именно 2 ограбления, 28 краж, 5 фактов телесных повреждений, 2 факта хулиганства, 1 мошенничество, 10 фактов незаконного оборота наркотиков. Раскрыто 6 ранее совершенных преступлений. Также за прошлую неделю составлено 56 протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 1, курение в общественных местах – 9, нарушение антиалкогольного законодательства – 25, насилие в семье – 3, самогоноварение – 4.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1434 вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 175 админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 17. По линии общественной безопасности составлено 74 административных материалов: мелкие кражи – 1, за мелкое хулиганство – 6, насилие в семье – 3, курение в запрещенных местах – 30, нарушение антиалкогольного законодательства – 30. По горячим следам раскрыто 6 преступлений.

Право Криминогенная обстановка
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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