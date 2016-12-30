В Сумах патрульные задержали мужчину, который угрожал своим родителям

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что 43-летний сын, придя домой в нетрезвом состоянии, поссорился со своими родителями, после чего начал разбивать мебель в квартире и угрожать родителям физической расправой. Услышав, что родители собираются вызвать полицию, он бросился наутек.
Стражи порядка, получив приметы мужчины, начали его поиски. Через некоторое время инспекторы заметили разыскиваемого гражданина на улице Сумско-Киевских дивизий.
По имеющимся базами патрульные установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции.
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