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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах патрульные задержали мужчину, который угрожал своим родителям

13 января, около 16 часов, экипаж патрульных получил сообщение об угрозах физической расправой на улице Интернационалистов.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что 43-летний сын, придя домой в нетрезвом состоянии, поссорился со своими родителями, после чего начал разбивать мебель в квартире и угрожать родителям физической расправой. Услышав, что родители собираются вызвать полицию, он бросился наутек.

Стражи порядка, получив приметы мужчины, начали его поиски. Через некоторое время инспекторы заметили разыскиваемого гражданина на улице Сумско-Киевских дивизий.

По имеющимся базами патрульные установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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