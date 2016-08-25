На Сумщине браконьеры убили лосиху и лосенка

Как сообщили в экологической службе, в ночь с четверга на пятницу между селами Ивот и Калеевка неизвестные застрелили лосиху. Не пожалели браконьеры и лосенка… Они разделали животных, оставив только шкуру, внутренности и копыта.
На месте преступления работали сотрудники полиции и экологической службы. Открыто уголовное производство, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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