На Сумщине браконьеры убили лосиху и лосенка На минувшей неделе в Шосткинском районе орудовали браконьеры.

Как сообщили в экологической службе, в ночь с четверга на пятницу между селами Ивот и Калеевка неизвестные застрелили лосиху. Не пожалели браконьеры и лосенка… Они разделали животных, оставив только шкуру, внутренности и копыта.

На месте преступления работали сотрудники полиции и экологической службы. Открыто уголовное производство, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.