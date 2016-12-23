На Сумщине главу сельсовета посадили под домашний арест

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрана главе сельсовета как подозреваемому в получении неправом выгоды в размере 10 тыс. грн за разрешение организовать игру в пейнтбол на территории сельсовета.
Согласно определению суда, главе сельсовета запрещено покидать жилье с 20.00 до 7.00 утра за исключением необходимого стационарного лечения. Также его обязали носить электронный браслет, не отлучаться из села без разрешения следователя, прокурора или суда.
В тот же день этот же следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и отстранил главу от занимаемой должности до 6 февраля.
На данный момент определения следственного судьи в закон силу не вступили, у подозреваемого есть 5 дней на их обжалование, сообщили в Заречном райсуде г. Сумы.
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