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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской район попрощался еще с одним бойцом АТО

В селе Ястребиное Сумского района в последний путь провели 53-летнего младшего сержанта Николая Охрименко, который погиб во время выполнения боевого задания близ Красногоровки Донецкой области.

Проститься с военным собралось более сотни человек. Среди них друзья, знакомые, военные побратимы, руководство района и общественность.

«К сожалению, мы потеряли еще одного Героя. Он пошел на смерть, чтобы мы не видели войны, - отметил во время траурной процессии глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко, - Мы благодарим таким героям за то, что они берегут нашу страну. Тяжело стоять и провожать в вечность молодого человека. Но благодаря Николаю, другим Героям, мы имеем мир здесь, на нашей земле, и враг не глумится над нашими семьями, детьми. Подвиг Николая, который не прятался в кусты, а по первому зову встал на защиту государства, будет жить вечно. Герои не умирают! Вечная слава всем героям!».

Как подчеркнул чиновник, Сумской район в зоне АТО потерял уже 10 защитников.

Похоронили воина на кладбище в селе Ястребиное Сумского возле отца и брата. Тело привезли из Донецкой области волонтеры.

Напомним, Николай Охрименко с 2015 года служил в добровольческом батальоне, а с прошлого года стал военным-контрактником. Был дважды ранен. Жил вместе с матерью в селе Ястребиное. До 2014 года жил в Донецке вместе с женой, но с началом АТО переехал на подконтрольную Украине территорию, в Сумскую область. Жена осталась в Донецкой области. Об этом рассказал председатель сельсовета Ястребиного Николай Стрижак. У бойца была дочь от первого брака.

Напомним, по информации военно-морских сил ВСУ, 8 января исчезли трое военных, выполнявших задачи вблизи линии разграничения. 12-го выяснилось, что они погибли, а их тела находятся у боевиков. Уже на следующий день после переговоров, волонтеры забрали 3-х погибших для захоронения.

Общество Похороны АТО
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