На Сумщине на пожаре угорел пенсионер

Сообщение поступило от жительницы этого же дома, которая услышала сильный запах дыма на лестничной площадке.
Через 4 минуты на место вызова прибыл дежурный караул 21-ой Государственной пожарно-спасательной части. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленный помещения и установили, что в одной из комнат огнем охвачены диван и вещи домашнего обихода. При проведении разведки в коридоре пожарными было обнаружено тело владельца квартиры (1938 г.р.) без признаков жизни.
В 00:45 пожар был локализован, а в 01:20 полностью ликвидирован. Огнем уничтожен диван, пол на площади 1 кв.м, вещи домашнего обихода, повреждена стена на площади 2 кв.м.
Всего к ликвидации пожара от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.
Спасатели в очередной раз подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период, так как даже незначительное нарушение этих правил часто приводит к тяжелым последствиям и значительному материальному ущербу.
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