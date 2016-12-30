На Сумщине на пожаре угорел пенсионер Сегодня, 16 января, в 00:20 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-ом этаже двухэтажного жилого дома в г. Середина-Буда.

Сообщение поступило от жительницы этого же дома, которая услышала сильный запах дыма на лестничной площадке.

Через 4 минуты на место вызова прибыл дежурный караул 21-ой Государственной пожарно-спасательной части. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленный помещения и установили, что в одной из комнат огнем охвачены диван и вещи домашнего обихода. При проведении разведки в коридоре пожарными было обнаружено тело владельца квартиры (1938 г.р.) без признаков жизни.

В 00:45 пожар был локализован, а в 01:20 полностью ликвидирован. Огнем уничтожен диван, пол на площади 1 кв.м, вещи домашнего обихода, повреждена стена на площади 2 кв.м.

Всего к ликвидации пожара от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

Спасатели в очередной раз подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период, так как даже незначительное нарушение этих правил часто приводит к тяжелым последствиям и значительному материальному ущербу.