В Сумах проходит III этап Всеукраинских ученических олимпиад Начались интеллектуальные конкурсы соревнованиями по украинскому языку и литературе.

В течение месяца более тысячи учеников 7-11 классов будут доказывать свое мастерство во владении учебным материалом по 18 базовым дисциплинам.

Как пояснила директор департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Попова, дети из числа победителей областного этапа будут представлять Сумщину на всеукраинском уровне.

Напомним, в прошлом году 77 учеников принимали участие в IV этапе Всеукраинских олимпиад, 46 из них заняли призовые места.