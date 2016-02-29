В Сумах проходит III этап Всеукраинских ученических олимпиад

В течение месяца более тысячи учеников 7-11 классов будут доказывать свое мастерство во владении учебным материалом по 18 базовым дисциплинам.
Как пояснила директор департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Попова, дети из числа победителей областного этапа будут представлять Сумщину на всеукраинском уровне.
Напомним, в прошлом году 77 учеников принимали участие в IV этапе Всеукраинских олимпиад, 46 из них заняли призовые места.
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