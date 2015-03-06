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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46229

Сад получил новую «скорую»

Новый автомобиль удалось закупить благодаря слаженной работе областной, районной и местной власти. Свою работу он начнет после процесса регистрации.

Об этом сообщила глава Садовского сельского совета Сумского района Надежда Масалитина:

«Новый автомобиль скорой помощи пригодится жителям Садовского сельского совета, ведь до этого собственной «кареты» скорой Садовская амбулатория не имела, и вынуждена была арендовать», - сообщила руководительница Садовского сельского совета.

Стоимость автомобиля - 393 тыс. гривен, из них 100 тыс. профинансировано за счет депутатских средств из областного бюджета, 50 тыс. гривен - за счет депутатских средств депутата районного совета, 243 тыс. гривен из районного бюджета.

Общество Сад Скорая
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