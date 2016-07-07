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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0795

В Сумах место для парковки отстаивают с пистолетом

Патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу.

«Помогите, по мне стреляют», - такое сообщение получили патрульные 13 января, около 20 часов.

Не поделив расчищенное от снега место для парковки автомобиля на улице Черниговской, между двумя водителями возникла ссора. Во время словесной перепалки один из граждан решил внести весомый аргумент. С нескольких метров он выстрелил из пистолета в направлении своего оппонента, который шел к своему гаражному помещению. К счастью, пуля попала в стекло гаража.

Не дожидаясь дальнейшего развития событий, 43-летний пострадавший закрылся в своем помещении и вызвал патрульную полицию.

Экипаж патрульных прибыл на место происшествия через 2 минуты.

Полицейские оперативно задержали 56-летнего мужчину, который стоял у гаража и держал в руках предмет, похожий на травматический пистолет. Он имел признаки алкогольного опьянения.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Задержанного передали следователям.

Право Стрельба
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