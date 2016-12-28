Правоохранители Шостки изъяли из незаконного оборота крупную партию боеприпасов

Шосткинским полицейским стала известна информация, что один из военнослужащих пытается продать большую партию боеприпасов. Правоохранители незамедлительно посетили 24-летнего молодого человека по месту жительства.
Во время санкционированного обыска квартиры, которую парень снимал вместе со своими коллегами, полицейские нашли и изъяли 2 боевые гранаты. Однако по оперативным данным правоохранителей запрещенного товара было значительно больше. Поэтому обыск провели и по месту жительства другого товарища подозреваемого.
«В подвале частного домохозяйства наши сотрудники нашли сумку и рюкзак, наполненные боеприпасами, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Владелец дома уверял, что не подозревал о содержании сумок, которые оставил на хранение его коллега».
Во время беседы с подозреваемым правоохранители выяснили: молодой человек использовал свое служебное положение, чтобы похитить боеприпасы со склада воинской части с целью последующей их продажи. Свой поступок он оправдывает материальными трудностями, возникшими в семье.
Сейчас всё изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». Санкция этой статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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