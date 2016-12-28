Правоохранители Шостки изъяли из незаконного оборота крупную партию боеприпасов Шесть гранат, более тысячи патронов калибра 7,62 и 9 мм нашли и изъяли шосткинские правоохранители во время санкционированного обыска в квартире и в частном домохозяйстве в райцентре. Владелец выявленного «арсенала», 24-летний военнослужащий одной из местных воинских частей, пытался заработать на продаже боеприпасов, однако его замыслам помешали правоохранители.

Шосткинским полицейским стала известна информация, что один из военнослужащих пытается продать большую партию боеприпасов. Правоохранители незамедлительно посетили 24-летнего молодого человека по месту жительства.

Во время санкционированного обыска квартиры, которую парень снимал вместе со своими коллегами, полицейские нашли и изъяли 2 боевые гранаты. Однако по оперативным данным правоохранителей запрещенного товара было значительно больше. Поэтому обыск провели и по месту жительства другого товарища подозреваемого.

«В подвале частного домохозяйства наши сотрудники нашли сумку и рюкзак, наполненные боеприпасами, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Владелец дома уверял, что не подозревал о содержании сумок, которые оставил на хранение его коллега».

Во время беседы с подозреваемым правоохранители выяснили: молодой человек использовал свое служебное положение, чтобы похитить боеприпасы со склада воинской части с целью последующей их продажи. Свой поступок он оправдывает материальными трудностями, возникшими в семье.

Сейчас всё изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». Санкция этой статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.