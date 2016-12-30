В Сумах поймали вора, который «охотился» на ящики с пожертвованиями Два похищенные им ящика были размещены в торговых заведениях города и предназначались для сбора средств на лечение тяжелобольных.

В первом случае злоумышленник покусился на ящик с пожертвованиями для онкобольного ребенка, размещенную в продуктовом магазине одного из спальных районов города. Как выяснилось, в ящике было собрано более тысячи гривен от неравнодушных к чужой беде граждан.

Прибывшие по вызову на место происшествия полицейские, опросили свидетелей, составили словесный портрет подозреваемого, а затем и установили его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 26-летний сумчанин.

«В то время, когда наши сотрудники устанавливали личность циничного преступника, в полицию поступило сообщение о еще одном совершенном аналогичном факте похищения ящики, но уже из другого торгового заведения, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - В ходе проверки правоохранители заметили сходство «почерка» совершенного ограбления с предыдущим имущественным преступлением и предположили, что к нему причастно одно и то же лицо ».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место, где скрывался подозреваемый, и, едва человек появился вблизи своего дома, задержали его.

Сейчас по обоим фактам полицейские открыли уголовные производства по признакам совершения имущественного преступления «грабеж». В рамках данных производств правоохранители проводят проверки и собирают информацию о других возможных правонарушениях, совершенных подозреваемым ранее, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.