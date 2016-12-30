Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12259

В Сумах поймали вора, который «охотился» на ящики с пожертвованиями

Два похищенные им ящика были размещены в торговых заведениях города и предназначались для сбора средств на лечение тяжелобольных.

В первом случае злоумышленник покусился на ящик с пожертвованиями для онкобольного ребенка, размещенную в продуктовом магазине одного из спальных районов города. Как выяснилось, в ящике было собрано более тысячи гривен от неравнодушных к чужой беде граждан.

Прибывшие по вызову на место происшествия полицейские, опросили свидетелей, составили словесный портрет подозреваемого, а затем и установили его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 26-летний сумчанин.

«В то время, когда наши сотрудники устанавливали личность циничного преступника, в полицию поступило сообщение о еще одном совершенном аналогичном факте похищения ящики, но уже из другого торгового заведения, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - В ходе проверки правоохранители заметили сходство «почерка» совершенного ограбления с предыдущим имущественным преступлением и предположили, что к нему причастно одно и то же лицо ».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место, где скрывался подозреваемый, и, едва человек появился вблизи своего дома, задержали его.

Сейчас по обоим фактам полицейские открыли уголовные производства по признакам совершения имущественного преступления «грабеж». В рамках данных производств правоохранители проводят проверки и собирают информацию о других возможных правонарушениях, совершенных подозреваемым ранее, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 11:36

Полиция Конотопа по «горячим следам» задержала вора

Соблазнился злоумышленник на мужскую зимнюю куртку, что висела на манекене одного из бутиков, расположенных в центре города. Но распорядиться похищенным...

Сегодня 08:55

Полицейские поймали ахтырчанина, решившего заработать на краденном деликатесе

В Ахтырке правоохранители «вычислили» 30-летнего жителя города, решившего подзаработать продажей красной икры, украденной накануне из двух супермаркетов....

13.01.2017 16:21

На Сумщине за украденный велосипед могут «впаять» 6 лет

Бурынские правоохранители установили личность 44-летнего злоумышленника, который покусился на чужой велосипед, похитив его просто с балкона квартиры....

13.01.2017 16:17

В Сумах копы поймали двух «металлистов»

Патрульные обнаружили двух мужчин, которые, вероятно, причастны к краже металлолома....

13.01.2017 14:15

Сумская полиция менее чем за сутки раскрыла резонансную кражу в театре

Менее чем сутки понадобилась работникам Сумского отдела полиции, чтобы раскрыть кражу личных вещей, денег и ценностей, артистов киевской театральной труппы,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.