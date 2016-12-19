Сумские футзалисты одержали волевую победу в Одессе 14 января в рамках 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге МФК "СумДУ" обыграл одессский "Деливери".

Счет открыли хозяева площадки уже на второй минуте, однако всего спустя 120 секунд Прощенко сравнял его. Еще спустя три минуты одесситы снова впереди. Но проходит еще 2 минуты и Бабаныин снова выравнивает ситуацию. На 20-ой минуте хозяева забивают «гол в раздевалку». А во втором тайме усилиями Евгения Петракова, который оформил хет-трик, «СумДУ» таки добывает победу, пропустив всего лишь раз. В итоге 4:5 и по итогам 8 туров у сумчан 16 очков и второе место. На два больше только и столичного «Эпицентра К3».