Сумские футзалисты одержали волевую победу в Одессе

Счет открыли хозяева площадки уже на второй минуте, однако всего спустя 120 секунд Прощенко сравнял его. Еще спустя три минуты одесситы снова впереди. Но проходит еще 2 минуты и Бабаныин снова выравнивает ситуацию. На 20-ой минуте хозяева забивают «гол в раздевалку». А во втором тайме усилиями Евгения Петракова, который оформил хет-трик, «СумДУ» таки добывает победу, пропустив всего лишь раз. В итоге 4:5 и по итогам 8 туров у сумчан 16 очков и второе место. На два больше только и столичного «Эпицентра К3».
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