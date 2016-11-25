В Сумах учат переселенцев основам самозанятости

Участники проекта – 175 человек, которые были вынуждены переселиться в связи с событиями в Крыму и на Востоке Украины, а также члены местных общин.
Проект реализует кафедра психологии, политологии и социокультурных технологий СумГУ совместно с ОО «Профессиональная Лига социальных работников Сумщины» при поддержке Международной организации по миграции и департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации. Основная цель тренингов – способствовать получению новых профессиональных навыков, а также знаний для организации самозанятости и развития собственного малого бизнеса. Программа обучения также предусматривает индивидуальные консультации по написанию и расчету стоимости бизнес-идей, оформлению презентации бизнес-плана и т.п., сообщает сайт вуза.
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