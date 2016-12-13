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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49155

Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 395 человек.

За предыдущую неделю травм было на 18% больше – 477, сообщили в горотделе здравоохранения. Количество травмированных детей - 29 (за предыдущую неделю - 25).

Из 395 травм: бытовых - 225, уличных - 148, производственных – 2, дорожно-транспортных - 2, других - 18. Из 225 бытовых травм: переломов - 65, травм связок - 33, ран - 34, вывихов - 12, других - 81 (за предыдущую неделю - 262). Из 148 уличных травм: переломов - 57, травм связок – 28, ран – 19, вывихов - 3, других - 41 (за предыдущую неделю - 182).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - 8 ): ул. Харьковская - 2, ул. Холодногорская, ул. Леваневского, ул. Ахтырская, ул. Парковая, ул. Металлургов - 1, ул. Сергея Табалы, пр. М.Лушпы – по 1.

Общество Травматизм
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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