В Сумах подросток отравился алкоголем

Об этом сообщает горотдел здравоохранения. «В городскую детскую клиническую больницу поступил 1 ребенок 17 лет с острым отравлением алкоголем. В удовлетворительном состоянии он уже выписан домой», - говорится в сообщении.
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