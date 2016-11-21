В Сумах подросток отравился алкоголем На прошлой неделе в Сумах 17-летний подросток попал в больницу с острым отравлением алкоголем.

Об этом сообщает горотдел здравоохранения. «В городскую детскую клиническую больницу поступил 1 ребенок 17 лет с острым отравлением алкоголем. В удовлетворительном состоянии он уже выписан домой», - говорится в сообщении.