В Сумах в детском парке стреляли 15 января в детском парке «Сказка» в Сумах состоялся 7-й по счету пейнтбольный турнир «Кубок Юрия Кобзаря».

Несмотря на непростые погодные условия за переходящий кубок боролись три команды. Победу одержала «Панда» (Олесь Колесник и Егор Кобзарь выступали вдвоем), которая вернула себе кубок после двухлетнего перерыва. Вторые – «Ко барс» (Алексей Каменев, Константин Руденко, Игорь Кобзарь), третьими были «Країна У» (Егор Головко, Андрей Фесенко, Алексей Бобрышев).