Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в детском парке стреляли

15 января в детском парке «Сказка» в Сумах состоялся 7-й по счету пейнтбольный турнир «Кубок Юрия Кобзаря».

Несмотря на непростые погодные условия за переходящий кубок боролись три команды. Победу одержала «Панда» (Олесь Колесник и Егор Кобзарь выступали вдвоем), которая вернула себе кубок после двухлетнего перерыва. Вторые – «Ко барс» (Алексей Каменев, Константин Руденко, Игорь Кобзарь), третьими были «Країна У» (Егор Головко, Андрей Фесенко, Алексей Бобрышев).

Досуг Пейнтбол
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В Сумах разыграли чемпионат города по пейнтболу
07.09.2016 15:44

В Сумах разыграли чемпионат города по пейнтболу

4 сентября в детском парке «Сказка» на пейнтбольной площадке ПК «Ко Барс» состоялся 10-й по счету Открытый чемпионат города по...

В Сумах провели пейнтбольный турнир памяти Юрия Кобзаря
19.01.2016 08:37

В Сумах провели пейнтбольный турнир памяти Юрия Кобзаря

В субботу, 16 января, в детском парке «Сказка» состоялся традиционный, 6-й по счету, пейнтбольный турнир «Кубок Юрия Кобзаря»....

31.12.2015 08:30

Сумчан приглашают на традиционный турнир по пейнтболу

16 января всех желающих ждут в детском парке «Сказка», где состоится VI турнир по пейнтболу, посвященный памяти организатора ПК «КО...

Сумские студенты постреляли в память о герое АТО
24.11.2015 16:53

Сумские студенты постреляли в память о герое АТО

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13.11.2015 16:33

На Сумщине чиновники решили пострелять

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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