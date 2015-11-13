В Сумах в детском парке стреляли

Несмотря на непростые погодные условия за переходящий кубок боролись три команды. Победу одержала «Панда» (Олесь Колесник и Егор Кобзарь выступали вдвоем), которая вернула себе кубок после двухлетнего перерыва. Вторые – «Ко барс» (Алексей Каменев, Константин Руденко, Игорь Кобзарь), третьими были «Країна У» (Егор Головко, Андрей Фесенко, Алексей Бобрышев).
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