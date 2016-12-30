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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26365

Внимание! Полиция просит откликнуться пострадавших от взрыва на Металлургов, 24

Сотрудники полиции по факту взрыва в жилом доме многоэтажки, который произошел 3 января по ул. Металлургов, 24, открыли уголовное производство и просят откликнуться граждан, чье имущество и здоровье подверглись повреждениям.

Напомним, в результате возгорания газовоздушной смеси в Сумах произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки по ул. Металлургов. Последствиями стали разрушеные перекрытия между двумя квартирами шестого и седьмого этажей, поврежденые перекрытия между этажами выше и ниже в эпицентре взрыва, а также разрушеные межкомнатные стены двух квартир и выбитые стекла в этом и в нескольких соседних домах. Среди жертв – один человек погиб, две женщины с двумя малолетними детьми обратились за медицинской помощью, а сам виновник трагедии с многочисленными термическими ожогами тела и головы попал в реанимацию. С места происшествия были эвакуированы 64 жителя дома.

Тогда по факту взрыва в жилом доме следователи управлением ГУНП области сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Но, чтобы установить всех потерпевших, которым нанесен физический или имущественный ущерб в результате взрыва по ул. Металлургов, 24, полицейские просят граждан обратиться в Главное управление Национальной полиции в Сумской области по адресу: г. Суми, ул. Г. Кондратьева, 23, или по телефонам (0542) 66 71 67, 66 71 09 или (095) 30 30 958, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взрыв на Металлургов
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