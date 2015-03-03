В Сумах не выполняется городской бюджет Сумской городской бюджет недополучил 19 миллионов гривен.

В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) по состоянию на 13 января поступили средства в сумме 18 798,8 тыс. грн, что составляет 1,4% к плану на год, сообщает горфиндепартамент.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 19 224,5 тыс. грн, в т. ч. по налогу на доходы физических лиц – 10 664,1 тыс. грн, земельному налогу и арендной плате – 3 969,5 тыс. грн, акцизному налогу – 2 339,0 тыс. грн, единому налогу - 758,6 тыс. грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых значениях поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 4 217,3 тыс. грн.

Из общей суммы поступлений с начала года 67,5% (12 684,5 тыс. грн) составляет налог на доходы физических лиц; 17,3% (3 260,7 тыс. грн) - единый налог; 4,7% (889,5 тыс. грн) - Земельный налог и арендная плата.

В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) по состоянию на 13 января поступили средства в сумме 24,5 тыс. грн, что составляет 0,03% к плану на год и на 13,8 тыс. грн меньше поступлений за соответствующий период 2016 года.

Официальных трансфертов по состоянию на 13 января в общий фонд городского бюджета поступило 57 690,3 тыс. грн, что составляет 55,8% к плану на январь по расписанию, в специальный фонд официальных трансфертов не поступало.