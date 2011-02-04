На Сумщине обнаружили нелегальный груз дуба

При осмотре транспортного средства в кузове грузовика полицейские обнаружили 22 четырехметровых бревна дуба, на которые водитель, 31-летний шосткинец, не предоставил никаких соответствующих документов. Мужчина рассказал правоохранителям, что древесина была спилена на территории Ямпольского района.
Весь изъятый груз вместе с автомобилем был помещен на штрафплощадку Глуховского отдела полиции.
В рамках открытого уголовного производства, глуховские правоохранители проверяют информацию о происхождении груза. Водителю же грузовика грозит уголовное наказание по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», от большого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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