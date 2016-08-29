Сумские теннисисты разыграли парный турнир

Первое место заняла пара Мария Рудь / Александр Лемишко, обыгравшая в финале Марианну Басову / Руслана Бондаренко. «Бронза» досталась Марине Мажниковой / Сергею Скубе, сообщает sportclub.sumy.ua.
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