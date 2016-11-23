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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10182

На Сумщине взяли под стражу трех организаторов канала переправки нелегалов через границу

На Сумщине организатора незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и двух его пособников взяли под стражу.

Прокуратурой Сумской области 2 лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная группой лиц) УК Украины, а третьему по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 332 УК Украины (законченное покушение совершение аналогичных действий). В настоящее время по ходатайству прокуратуры трем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Справка: указанные нормы закона предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Мера пресечения Нелегальные мигранты
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