На Сумщине взяли под стражу трех организаторов канала переправки нелегалов через границу На Сумщине организатора незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и двух его пособников взяли под стражу.

Прокуратурой Сумской области 2 лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная группой лиц) УК Украины, а третьему по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 332 УК Украины (законченное покушение совершение аналогичных действий). В настоящее время по ходатайству прокуратуры трем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Справка: указанные нормы закона предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.