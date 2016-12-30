На Сумщине сгорела 92-летняя пенсионерка

Ее обугленное тело нашли 14 января. Об этом журналистам сообщили местные МЧСники, пишет 05447.com.ua.
Причины пожара выясняются. По предварительной версии, из-за неисправного печного отопления женщина 1924 года рождения задохнулась, а потом обгорела в результате тления ее подушки, на которую могли попасть искры от печи.
Возгорание произошло ночью в субботу, 14 января....
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