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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18325

На Сумщине чиновники «нагрелись» на закупке рентгенаппарата

Схему растраты миллиона госсредств разоблачили в Сумской области.

В Сумах полиция разоблачила схему растраты бюджетных средств на сумму почти 1 миллион гривен. Так, в октябре 2016 года были проведены открытые торги по закупке рентгенологического оборудования на три рабочих места на сумму 6 млн гривен. Победителем конкурса определено предприятие, с которым заключено соответствующее соглашение.

Распорядителем бюджетных средств в декабре было получено рентгенографическую и флюороскопическую системы, а бюджетные средства перечислены поставщику. Однако, во время проверки полицией выявлено несоответствие срока изготовления оборудования (2013 год) с требованиями условий договора, что влияет на его стоимость и гарантийное обслуживание.

Поэтому мошенническими действиями распорядителя бюджетных средств и поставщика осуществлена закупка несоответствующего оборудования по завышенной стоимости и нанесен ущерб местному бюджету на сумму почти 1 миллион гривен.

По этим фактам прокуратурой открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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