В Шостке пожарные три часа тушили пожар в подвале многоэтажки

Сообщение о пожаре в службу «101» поступило около 1.00. В многоквартирном доме №12 по ул. Черниговской горели подвалы и бытовки в подвальном помещении.
Предположительно, возгорание началось из-за короткого замыкания электросети.
В течение трех часов пожар ликвидировали два подразделения пожарных. Усложняли ситуацию темнота и сильное задымление. Пожарные работали только в средствах защиты органов дыхания, иначе внутрь зайти было невозможно. К счастью, никто не пострадал, проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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