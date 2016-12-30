В Шостке пожарные три часа тушили пожар в подвале многоэтажки Возгорание произошло ночью в субботу, 14 января.

Сообщение о пожаре в службу «101» поступило около 1.00. В многоквартирном доме №12 по ул. Черниговской горели подвалы и бытовки в подвальном помещении.

Предположительно, возгорание началось из-за короткого замыкания электросети.

В течение трех часов пожар ликвидировали два подразделения пожарных. Усложняли ситуацию темнота и сильное задымление. Пожарные работали только в средствах защиты органов дыхания, иначе внутрь зайти было невозможно. К счастью, никто не пострадал, проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.