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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24197

В Шостке пожарные три часа тушили пожар в подвале многоэтажки

Возгорание произошло ночью в субботу, 14 января.

Сообщение о пожаре в службу «101» поступило около 1.00. В многоквартирном доме №12 по ул. Черниговской горели подвалы и бытовки в подвальном помещении.

Предположительно, возгорание началось из-за короткого замыкания электросети.

В течение трех часов пожар ликвидировали два подразделения пожарных. Усложняли ситуацию темнота и сильное задымление. Пожарные работали только в средствах защиты органов дыхания, иначе внутрь зайти было невозможно. К счастью, никто не пострадал, проинформировали во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Право Пожар Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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