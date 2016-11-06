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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45768

В Сумах избили Деда Мороза

Патрульные задержали трех граждан, которые избили мужчину в костюме Деда Мороза.

«Неизвестные бьют Деда Мороза», - с таким сообщением обратился к экипажу патрульных неравнодушен прохожий. Инцидент произошел 14 января, в полночь, на улице Набережная реки Стрелки.

Оперативно среагировав на сообщение мужчины, патрульные обнаружили гражданина с разбитым лицом, который был одет в новогодний костюм Деда Мороза. Он указал на трех граждан, мужчины и 2 женщины, которые были уже в 50 метрах от него. Патрульные побежали в указанном направлении и задержали компанию.

В ходе опроса всех участников события стражи порядка выяснили, что мужчина в новогоднем костюме возвращался от родственников, которых поздравлял с праздником Нового года. Идя домой, он решил поздравить компанию встречных прохожих.

Во время приветствия одна из женщин потянула его за накладную бороду и сообщила, что он не настоящий новогодний герой. После чего между компанией и мужчиной началась ссора, которая переросла в драку. Как результат - синяки и ссадины на лице у потерпевшего.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и скорую помощь.

Право Дед Мороз Нанесение телесных повреждений
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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