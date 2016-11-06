В Сумах избили Деда Мороза

«Неизвестные бьют Деда Мороза», - с таким сообщением обратился к экипажу патрульных неравнодушен прохожий. Инцидент произошел 14 января, в полночь, на улице Набережная реки Стрелки.
Оперативно среагировав на сообщение мужчины, патрульные обнаружили гражданина с разбитым лицом, который был одет в новогодний костюм Деда Мороза. Он указал на трех граждан, мужчины и 2 женщины, которые были уже в 50 метрах от него. Патрульные побежали в указанном направлении и задержали компанию.
В ходе опроса всех участников события стражи порядка выяснили, что мужчина в новогоднем костюме возвращался от родственников, которых поздравлял с праздником Нового года. Идя домой, он решил поздравить компанию встречных прохожих.
Во время приветствия одна из женщин потянула его за накладную бороду и сообщила, что он не настоящий новогодний герой. После чего между компанией и мужчиной началась ссора, которая переросла в драку. Как результат - синяки и ссадины на лице у потерпевшего.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и скорую помощь.
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