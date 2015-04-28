Сумские «Вороны» играли во флорбол 14-15 января второй тур чемпионата Украины по флорболу в первой лиге принимал Днепр.

Сумские «Вороны» победили «Шквал» из Молочанска 3:2, разошлись миром с киевскими «Хаски» 3:3, обыграли белоцерковский «One Way» 4:3 и сыграли вничью с местным «Sky Knights» 0:0. Матчи третьего тура в марте будут принимать Сумы.