Сумские «Вороны» играли во флорбол

Сумские «Вороны» победили «Шквал» из Молочанска 3:2, разошлись миром с киевскими «Хаски» 3:3, обыграли белоцерковский «One Way» 4:3 и сыграли вничью с местным «Sky Knights» 0:0.
Матчи третьего тура в марте будут принимать Сумы.
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