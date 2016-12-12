Сумские пенсионеры получили почти 100 миллионов за январь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь 2017 года.
По состоянию на 16 января 2017 года на их обеспечение направлены средства в объеме 98 356,16 тыс. грн, что соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсии.
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь...
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